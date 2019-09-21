شاهد: الفنان أيمن رضا يكشف حقيقة اعتزاله التمثيل

كشف الفنان السوري أيمن رضا حقيقة الأنباء التي تتحدث عن اعتزاله الفن نهائيًا، واتخاذه قرار هجر مهنة التمثيل والتزامه البيت نتيجة ”الظلم الذي تعرضه له“.

وفي فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“ أطل رضا على جمهوره قائلًا إن ”الشائعات التي ترددت حول اعتزالي حركت وسائل الإعلام في الوطن العربي بشكل كبير“، نافيًا في الوقت ذاته اعتزاله الفن.

وأضاف رضا: ”طلعت إشاعة أني اعتزلت الفن، شكرًا لكم لأنكم حركتم الميديا أكثر من اللازم“، موضحًا أنه ”في حالة اعتزاله سوف يعلن ذلك وينشره عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب”.

وفي وقت سابق، نقلت مواقع إخبارية سورية عن أيمن رضا قوله، إنه ”اعتزل الفن بعد تعرضه للظلم الفني على مدى 30 عامًا"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.