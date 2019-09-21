نتائج الاعتراض على القبول الموحد في الأردن

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية، اليوم السبت، نتائج الاعتراض على القبول الموحد للعام الدراسي الجديد لجميع المتقدمين بملفات الاعتراض.

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كما أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد على موقعها الإلكتروني، قائمة المناقلات بين الجامعات التي تضم أكثر من 8 آلاف طالبة وطالبة وقائمة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين فيما تعلن الجامعة الأردنية القائمة الثانية من المقبولين ضمن البرنامج الموازي.

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وبلغ عدد المرشحين للقبول في الجامعات الرسمية ضمن قائمة القبول الموحد التي أعلنت نتائجها الأحد الماضي 51748 طالبا وطالبة من بين 54580 طالبا تقدموا بطلبات لوحدة تنسيق القبول الموحد.

ومن المقرر أن تعلن الجامعة الأردنية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء المقبل القائمة الثالثة من المقبولين ضمن البرنامج الموازي وفق ما صرح به لـ “الغد” المسجل العام للجامعة الدكتور محمد الشريدة، مشيرا إلى أن مجموع الطلبات المقدمة للالتحاق بالبرنامج بلغ 11 ألف طلب.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من البعثات الخارجية للعام الجامعي إلى متابعة البث المباشر على صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك