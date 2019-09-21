شاهد: الممثل زهير عبد الكريم يتلقى لكمة من باسم ياخور

خلال استضافة الفنان اللبناني جوزيف عطية مساء الخميس، 19 سبتمبر، في برنامج "أكلناها"، كشف باسم ياخور عن توترات بينه وبين الممثل زهير عبدالكريم.

حيث أجاب ياخور عن سؤال ضيفه بحسب ما رصد موقع الوسيلة حول “أي من الفنانين لا يمكن لباسم استدعائه للمشاركة في عمل يكون ياخور المنتج فيه"، فأجاب "زهير عبد الكريم فهو أساء لي وللكثير من الفنانين، واعتقد أن مشكلته ليست مع زملائه من الفنانين، بل مع نفسه، أرفض التعامل معه".

وكان الممثل زهير عبد الكريم قد أطلق البيان رقم 1 في سوريا، 19 يناير من العام الجاري، منتقداً زملائه الفنانين الذين ناشدوا بشار الأسد بعد تردي الأوضاع المعيشية وتراكم الأزمات.

Advertisements

واستغرب عبد الكريم من الفنانين الذين انتفضوا مطالبين بتوفير الغاز والكهرباء وارتفاع أصواتهم في هذه الأوقات بينما خيم الصمت عليهم أثناء الحرب وفي عز الأزمات.

وتساءل الفنان زهير عبد الكريم بحسب ما رصدت الوسيلة عن أسباب غياب هؤلاء الناس وسكوتهم عندما عطشت دمشق 45 يوماً وإبان القصف الذي كان يستهدف محطات توليد الكهرباء وتفجيرات المدارس.

واعتبر الفنان الموالي للنظام أن أمثال هؤلاء الفنانين يزاودون على الجميع بالوطنية وباتوا يحتكرون كل شيء دون أن يتركوا عملاً لم يستحوذوا عليه.