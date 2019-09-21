سبب اعتزال الفنان الكويتي فيصل الراشد الغناء

أعلن الفنان الكويتي فيصل الراشد، اعتزاله الغناء بعد مشوار حافل بين الفن والتلحين امتد لـ23 عامًا، ولم يكشف عن السبب لهذا القرار المفاجئ، حيث حرص على إغلاق خاصية التعليقات تجنبًا ل فتح باب المناقشات.

وأثار فيصل الراشد الغموض بعد تركه رسالة موجهة للمدير التنفيذي لشركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، وعبدالله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية للهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مطالبًا إياهم بالاحتفال بمناسبة اعتزاله.

وكتب فيصل الراشد منشورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع ’’إنستغرام‘‘، قال فيه: ”فيصل الراشد طقها نومه واعتزل الفن، هذا اللي تبيه يالهندي أنت ومفارش، يالله سووا بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر“.

وكان فيصل الراشد قد صرح سابقًا بأن سالم الهندي تعامل معه بتناقض واضح، وهذا ما يدل على عدم دراية وفهم، مضيفًا أنه كان بإمكانه مقاضاته والفوز بالقضية لأنه خالف بنود العقد وحذف جميع أعماله.

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وصرح الفنان الكويتي بأن سالم الهندي تعامل معه بتناقض واضح، وهذا ما يدل على عدم دراية وفهم، مشيرا أنه كان بإمكانه مقاضاته والفوز بالقضية لأنه خالف بنود العقد وحذف جميع أعماله.

ويشار إلى أن شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” أعلنت منذ أكثر من عام فسخ عقدها مع الفنان وحذف كل أغنياته من القناة الرسمية للقناة على “يوتيوب”. وذكرت في بيان أصدرته حينها أن الأخير “شذ عن قانون الشركة أخل ببنود العقد بينه وبينها، وأطلق هذا الإعلان موجة واسعة من التعليقات في أوساط المتابعين الذين أعربوا عن أسفهم وتساءلوا عن سبب القرار المفاجئ.