شاهد: عائلة فقيرة ترضع طفلتها شيئا غريبا

تقوم عائلة إندونيسية بارضاع طفلتها 1.5 لتر من القهوة منذ أن كان عمرها 6 أشهر؛ بسبب عدم تحمل والديها تكاليف إمدادها بالحليب.

وتعيش الطفلة البالغة من العمر 14 شهرًا الآن على القهوة المغلية، حيث تشرب الطفلة 3 زجاجات من القهوة – حوالي 1.5 لتر – يوميًا، ويتم تحضيرها من خلال غليان القهوة مع السكر.

ويعمل كل من ”أنيتا“ وزوجها ”ساري الدين“ في استخراج جوز الهند وتجفيفه في مزرعة، ويكسبان فقط 20.000 روبية، أو 1.42 دولار أمريكي في اليوم، وتغطي الأرباح بالكاد نفقات معيشتهما.

وكانت الطفلة تشرب القهوة منذ أن كان عمرها 6 أشهر فقط، وادَّعى والداها أنهما تُركا دون أي خيار لأنه لم يكن لديهما شيء آخر لمنحه لها.