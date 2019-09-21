شاهد: فنانة كويتية شهيرة تثير الجدل بخلعها الحجاب

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية، مقطع فيديو للفنانة الكويتية آسيا عاكف بعد خلعها الحجاب، الذي اعتمدته طوال سنوات عملها في الموضة.

وأعلنت الفاشنيستا الكويتية في صورة جديدة لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أطلقت شعرها وتخلت عن غطاء الرأس، حيث قالت ”إنها شعرت بالضيق والحزن لوقت طويل وكانت تظن أن ذلك بسبب ضغوط عملها والشهرة والتواصل المستمر عبر سنوات حياتها مع الانترنت.

وكشفت الفنانة الفنانة آسيا عاكف في مقطع فيديو لها وجهة نظرها بشأن خلعها مؤخرًا، أن سبب قلقها النفسي هو ازدواجية حياتها وتغير قناعاتها بشأن مظهرها، لذا قررت اتخاذ خطوة جريئة ومواجهة الأمر وخلع الحجاب“.

أضافت أنها ارتدت ”التوربان“ حين كانت في التاسعة عشر من عمرها، مؤكدة قناعتها به آنذاك، لكنها الآن وهي على أبواب الثلاثين تغيرت أمور كثيرة بداخلها، ونضجت أكثر في حياتها.

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بررت آسيا أنها ”كافحت طويلًا لإيصال وجهة نظر المرأة المسلمة في عالم الموضة، وهو ما حققته بالفعل مع زميلات لها، حيث تم الاعتراف بهن في العالم والاعتراف بالموضة المحتشمة“، لافتة إلى أنها ”لا تتخلى عن ذلك، بل تسعى لبناء عالم جديد خاص بها، مدركة أن كثيرًا من متابعيها سيتخلون عنها بسبب ذلك، وهي لن تلومهم في حال قرروا هذا، متمنية لهم التوفيق“.

وعملت الفاشنيستا آسيا عاكف لسنوات طويلة في عالم تصميم الأزياء للمحجبات ونالت شهرة عالمية، وهي مالكة ومؤسسة العلامة التجارية ”ديزيرت بيبي“ لمنتجات الرضع والأطفال.

كما أطلقت مشروع ”ذا هايبريد“ بالتعاون مع زوجها أحمد البلوشي عام 2012، لتقديم النصائح في الموضة والمكياج والإكسسوارات، وأطلقت أول مجموعة حقائب تحمل توقيعها بالتعاون مع المصممة السورية منار لقطينة عام 2014.

وتعتبر الى آسيا عاكف واحدة من أكثر مدوني الأزياء تأثيرًا في الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي. ولها شعبية كبيرة أيضًا في ماليزيا وإندونيسيا بسبب حساب الانستجرام الخاص بها والذي يضم أكثر من مليوني متابع.