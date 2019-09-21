شيراز تطلق أغنيتها الجديدة بيلا تشاو بالعربي

أعلنت المغنية وعارضة أزياء اللبنانية شيراز، عن أغنيتها الجديدة بعنوان "بيلا تشاو بالعربي"، والمقتبس من المسلسل الاسباني الشهير لا كاسا دي بابيل، والملقب بالبروفسور، الذي حقق نجاح وشهرةً واسعة في الآونة الأخيرة.

ونشرت الفنانة شيراز، يوم الخميس عبر حسابها الشخصي على منصة اليوتيوب، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة بيلا تشاو بالعربي، من إخراج زياد خوري ومقتبس من المسلسل الاسباني La Casa De.

و حصلت شيراز على حقوق أدائها وزعّها جان ماري رياشي وكتبت كلماتها جويس عطالله، أما الفيديو كليب فأخرجه زياد خوري مستوحياً القصة من المسلسل العالمي "La Casa De Papel"، أما الإنتاج فهو لشركة "Shiraz Music"، وفقاً لموقع LBC

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مقطع من الأغنية يقول :" لو ارض بلادي بالعربي تنادي،، منترك اهالينا منحمل امانينا ومنقاتل لآخر روح،، فتحت عيوني و شو خبروني،، حبيب عيوني الساكن بعيوني تاركني بس لازم يروح،، حبيبي رايح عالساحة رايح .."