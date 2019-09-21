موعد حفل غناء وائل كفوري في الأردن

أكد المغني اللبناني وائل كفوري، استعداده لحفله الغنائي الجديد في دولة الأردن ومن المقرر أن يكون في نهاية شهر أكتوبر القادم، في إحدى فنادق مدينة إربد شمال الأردن.

و أحيا الفنان مؤخراً حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن في شهر أغسطس الماضي، وحيث أحيا حفل ضمن فعاليات مهرجان طرابلس الدولية، وحفل على مسرح القاعة بمدينة الملك عبدالله في السعودية، وفقاً لموقع صدى البلد.

يذكر أن وائل كفوري طرح أغنيته الجديدة بعنوان "استشبهت فيكي"، عبر منصة اليوتيوب الشهر الماضي، وقد حققت نجاح كبير وحصدت مايقارب الـ 3 مليون مشاهدة، وهي من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، توزيع داني حلو.



