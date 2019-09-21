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موعد حفل غناء وائل كفوري في الأردن

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أكد المغني اللبناني وائل كفوري، استعداده  لحفله الغنائي الجديد في دولة الأردن ومن المقرر أن يكون في نهاية شهر أكتوبر القادم، في إحدى فنادق مدينة إربد شمال الأردن.

و أحيا الفنان مؤخراً حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن في شهر أغسطس الماضي، وحيث أحيا حفل ضمن فعاليات مهرجان طرابلس الدولية، وحفل على مسرح القاعة بمدينة الملك عبدالله في ، وفقاً لموقع صدى البلد.

يذكر أن وائل كفوري طرح أغنيته الجديدة بعنوان "استشبهت فيكي"، عبر منصة اليوتيوب الشهر الماضي، وقد حققت نجاح كبير وحصدت مايقارب الـ 3 مليون مشاهدة، وهي من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، توزيع داني حلو.


 

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