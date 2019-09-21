قائمة بالهواتف التي ستحصل على نظام أندرويد10

نشرت صورة مسربة توضح قائمة بهواتف سامسونغ التي ستحصل على تحديث نظام أندرويد 10، رغم غياب عدة أنواع شهيرة لسامسونغ التي لن تستطيع الحصول على التحديث الجديد.

وبحسب موقع تقني "تيك رادار"، كشف وثيقة سرية جهزتها شركة سامسونغ الكورية، للأجهزة الذكية التي ستحصل على تحديث نظام أندرويد 10، وضمت مايقارب 33 هاتف سيحصل على التوالي.

قد غابت من القائمة عدة هواتف سامسونغ منها ( غلاكسي نوت 8، وغلاكسي إس 8، بالإضافة لهواتف آخرى ضمن سلسلة غلاكسي جي وإم، وفقاً لموقع سبوتنيك.

يذكر أن جوالات سامسونغ، تحصل بشكل مستمر على تحديثات الاندرويد قبل الهواتف المنافسة الاخرى، و غالبا ما تقوم شركة جوجل في كل عام باطلاق نسخة اندرويد جديد و التي تهدف من خلالها تطوير نظام تشغيلها و حل مشكلاته القديمة.

Advertisements

وتظهر في الصورة قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث أندرويد 10 الجديد، كالتالي:-