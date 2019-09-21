بهذا السعر عرض منزل والد الرئيس الأمريكي للبيع

طرح في مزاد علني بأمريكا عن بيع منزل فريد والد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمبلغ مالي 2.9 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد أن فشل للمرة الثانية في جذب مشترين في إعلاناته سابقاً.

وكان المنزل المطروح للبيع، هو الذي عاش فيه الرئيس الأمريكي ترامب طفولته حتى بلغ من الرابعة من عمره وانتقل للعيش في منزل آخر، وقد طُرح البيت للبيع عام 2016 مقابل مبلغ مليون دولار أمريكي، ثم طرح لاحقاً عام 2017 مبلغ 2.14 مليون دولار، ولكنه فشل في جذب المشترين.

وذكر أحد مسؤولي “باراماونت رياليتي”، أن المنزل متواضع وأنيق، لكن ربما يصل سعره إلى ثلاثة ملايين وربما ستة ملايين دولار كونه يحمل طابعاً مميزاً وتراثاً قديماً.

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وكان والد الرئيس “فريد ترامب” والذي كان يعمل مطوراً عقارياً قد بنى المنزل عام 1940، أي في أربعينيات القرن الماضي بمنطقة كوينز في لونغ آيلند الأمريكية، ويتكون من غرفة معيشة وغرفة لتناول الطعام وخمس غرف للنوم وأربعة حمامات ومطبخ ومكتبة، وفقاً لموقع مزمز.

ذكر أن فريد ترامب هو مطور عقاري، ومستثمر أمريكي وهو والد كل من رئيس الولايات المتحدة الـ 45 دونالد ترامب، والقاضية في محكمة استئناف الولايات المتحدة ماريان ترامب باري، توفي عام 2000 بعد معاناة من مرض الزهايمر.