شاهد الممثلة الكويتية فاطمة العبدالله تثير الجدل بعد تدربها على يد رجل

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً تظهر فيه الإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله، وهي تمارس الرياضة على يد رجل وتلقي به أرضاً.

ونشرت الكويتية فاطمة العبدالله مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي، تظهر فيها ممارسة تمارين الدفاع عن النفس، مؤكدةً :"أنها قررت متابعة هذه الرياضة لأنها تحب الفتاة القوية وفيها عنفوان وقوة الشباب، مما أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت التمارين القاسية التي تقوم بها.

و تابعت أنها لم تتمكن في السابق من ممارسة التمارين الرياضية بسبب انشغالاتها المهنية، منوهةً أنها تتمتع بالقوة وتحمل الأشياء الثقيلة"، وأثبتت ذلك في الفيديو إذ ظهرت برفقة مدربها وهي تحمله وتلقي به أرضاً.

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وحقق هذا مقطع الفيديو أكثر من 195 ألف مشاهدة، و تعرضت للانتقادات وهجوم شديد بسبب تلقيها التمارين على يد رجل، وفقاً لموقع مزمز.

فاطمة العبدالله، ممثلة واعلامية كويتية، وكانت بدايتها الإعلامية كمقدمة برامج في تلفزيون الكويت، إلا أن المنتج نايف الراشد رشحها للمشاركة كممثلة بدور في مسلسل "شر النفوس" عام 2008 ثم واصلت العمل الفني في التمثيل والتقديم.