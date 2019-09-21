شاهد الإطلالة الأولى لعمرو يوسف وكندة علوش بعد إنجاب ابنتهما

لفت حضور الفنانة السورية كندة علوش برفقة زوجها الممثل المصري عمرو يوسف، الحضور في مهرجان الجونة السينمائي الثالث خاصة أن ظهورهما هو الأول بعد وقت طويل منذ أنجبا ابنتهما الأولى.

وكشفت "علوس" خلال حفل الافتتاح على السجادة الحمراء، أن هذه هي المرة الأولى التي يتركان فيها ابنتهما "حياة" البالغة من العمر 10 أشهر وحدها دونهما.

وأكدت كندة علوش أن موعد عودتها للحياة الفنية لم تحدده بعد، ولكن في حال عرض عليها عمل مميز فلن تتأخر.

يشار إلى أن أحدث أعمال عمرو يوسف الفنية، الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، والذي عرض في موسم عيد الأضحى.

Advertisements

ورزقت كندة علوش وعمرو يوسف بطفلتهما الأولى "حياة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وفقاً لوكالة سبوتنيك.

واحتفلت كندة علوش وعمرو يوسف بزفافهما، في يناير/ كانون الثاني عام 2017، في حفل حضره العديد من أصدقائهما.

و يتكون برنامج مهرجان الجونة السينمائي الثالث، من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.