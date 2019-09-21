انتقادات لاذعة لجامعة سعودية بسبب "خطأ إملائي" محرج

وقعت إدارة جامعة أم القرى السعودية في موقف محرج للغاية، إثر خطأ إملائي تضمنته رسالة بعثت بها الجامعة للطلبة المفصولين أكاديميا.

وأثار الخطأ الذي انتقده عدد من طلاب الجامعة، جدلا كبيرا، حيث أكدوا أنه ليس الخطأ الأول، بل امتداد لسلسلة من الأخطاء المتتالية التي تقع فيها الجامعة.

وفي رسالة إلى الطلاب المفصولين أكاديميا، بعث فرع الجامعة بمحافظة القنفذة "نرجو من أبنائنا (الكلاب) المفصولين أكاديميا المسارعة في تعبئة النموذج الذي بالرابط وسنحاول في إعادة قيد من استطعنا، ومن لم تنطبق عليه الضوابط فلن يعاد".

وسارع الكثير من الطلاب في نشر الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى بعدد من التعليقات مستنكرة الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة، وأنه لا يمكن لكيان بحجم جامعة "أم القرى" أن يقع في أخطاء من هذا النوع.

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وذهب مغردون إلى أن هذا الخطأ واحد من جملة أخطاء وقعت فيها إدارة الجامعة في التعامل مع ملفات الطلاب، في حين رد مغردون آخرون على الجامعة بتغريدات فكاهية مغيرين فيها حروفا على نمط ما أخطأت فيه الجامعة.

في المقابل سارعت إدارة الجامعة إلى احتواء الموقف والاعتذار برسالة جاء فيها "أعتذر عن الرسالة السابقة فأقصد الطلاب، وبسبب تقارب الحرفين ك و ط ، تم الضغط على الكاف بدلا من الطاء".

وجامعة أم القرى هي جامعة سعودية تأسست في العام 1950 تحت مسمى كلية الشريعة في مكة لتصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية في البلاد، وهي نواة هذه الجامعة، جامعة أم القرى، والكلية الأم فيها. بحسب "سبوتنيك".