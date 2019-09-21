شاهد شيري عادل وطليقها يفاجئان الجمهور في مهرجان الجونة

في أول ظهور للفنانة المصرية شيري عادل بعد طلاقها أثارت مفاجأة لدى الجمهور والحاضرين في مهرجان الجونة السينمائي الثالث حيث دخلت قاعة المهرجان برفقة طليقها الداعية معز مسعود ثم تبادلا الصور التذكارية مع وجود مسافة فاصلة بينهما.

و يشار إلى أنه أعلن رسميا عن انفصال الباحث والمنتج والداعية الإسلامي، معز مسعود، والفنانة شيري عادل، في شهر أغسطس/آب.

وأعلن معز مسعود زواجه من شيري عادل، من خلال بيان يخص المسلسل التلفزيوني "السهام المارقة"، والذي قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثاني منه، معلنا عن زواجهما قبل فترة.

ونشأت قصة حب بين شيري عادل ومعز مسعود خلال كواليس مسلسل "السهام المارقة"، حيث أعلن بعدها الثنائي الأكثر جدلا في مصر زواجهما، الذي لم يكن مقبولا ومرحبا به من جمهور الفنانة أو محبي الداعية الإسلامي وفقاً لوكالة سبوتنيك.

Advertisements

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، وتستمر فعالياتها حتى الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الجاري، وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان عرض مجموعة كبيرة من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها العام الحالي، والتي حصدت جوائز مهمة في مهرجانات دولية مختلفة.

ويحضر المهرجان عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأهم صناع السينما حول العالم، ويتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري خلال دورة هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي.