علا الفارس تعلق على مظاهرات مصر اليوم

علقت الإعلامية الأردنية علا الفارس المنظمة حديثاً الى قناة الجزيرة القطرية اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 على مظاهرات مصر اليوم والتي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الفارس في تغريده لها عبر تويتر :" صباح الترند ، اللهم أحفظ مصر وشعبها" ، حيث أرفقت هذه التغريده بهاشتاغ ميدان التحرير.





ووفق قناة BBC فإن قوات الأمن في مصر أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي في ميدان عبد المنعم رياض المتاخم لميدان التحرير بوسط القاهرة.

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واستخدمت القوات قنابل الدخان لتفريق المتظاهرين بعدما وصل عددهم لبضع مئات، فيما ألقي القبض على عدد منهم.

وهتف المتظاهرون "ارحل يا سيسي"، وسادت حالة من الكر والفر على أطراف الميدان.

وشاهد فريق بي بي سي وجودا مكثفا لقوات الشرطة المدنية والشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة لمنع التظاهرة التي بدأت بأعداد قليلة قبل أن تأخذ أعدادها في التزايد.

ونقل ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وقنوات معارضة للنظام تبث من الخارج، مقاطع فيديو قصيرة تظهر تواجد أعداد من المصريين في ميدان التحرير، وعدة ميادين وسط هتافات ضد السيسي.