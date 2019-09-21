شاهد على غرار إليسا فنان كويتي يعتزل الغناء بسبب روتانا

أعلن الفنان الكويتي فيصل الراشد اعتزاله الغناء بشكل مفاجئ أثار ريبة بين متابعيه ومحبيه خاصة بعد مشواره الغنائي الحافل الذي استمر لأكثر من 20 عاماً كما أنه لم يتحدث عن أسباب الاعتزال.

وأثار الفنان الكويتي الغموض بعد تركه رسالة موجهة للمدير التنفيذي لشركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، وعبدالله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية للهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مطالبًا إياهم بالاحتفال بمناسبة اعتزاله.

وكتب فيصل الراشد منشورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع ’’إنستغرام‘‘، قال فيه: ”فيصل الراشد طقها نومه واعتزل الفن، هذا اللي تبيه يالهندي أنت ومفارش، يالله سووا بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر“ وفقاً لإرم نيوز.

وحرص الفنان الكويتي على إغلاق خاصية التعليقات تجنبًا ل فتح باب المناقشات؛ بسبب غموض رسالته الموجهة لشخصين بعينهما.

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وكان فيصل الراشد قد صرح سابقًا بأن سالم الهندي تعامل معه بتناقض واضح، وهذا ما يدل على عدم دراية وفهم، مضيفًا أنه كان بإمكانه مقاضاته والفوز بالقضية لأنه خالف بنود العقد وحذف جميع أعماله.

والجدير ذكره أن فيصل الراشد منع من الغناء في السعودية وبث أغانيه في وسائل الإعلام وخاصة في روتانا التي ألغت عقدها معه.