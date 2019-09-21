شاهد والد الطفل السعودي يتلقى هدايا أخرى بسبب عفوه عن القاتل

تلقى المواطن السعودي خويتم الحارثي هدية ثانية بعد عفوه عن قاتل ابنه من قبيلة سعودية حيث منحته مركبة ذات طراز فاخر إضافة لتنظيمها حفل يشيد بتصرفه.

وأظهر مقطع فيديو صوّره المشرفون على الحفل، عددًا من وجهاء وأعيان قبيلة ”آل فاضل“ يتوجهون في موكب من السيارات لمنزل خويتم الحارثي في مدينة الرياض، ترافقهم شاحنة تقل سيارة ”جيب لاندكروز“ حديثة الصنع.

وكان الحارثي ينتظر الموكب برفقة عدد من أقاربه ووجهاء قبيلته أيضًا، ليلتقي الطرفان وتبدأ مراسم قبلية مستمدة من تراث المنطقة وعاداتها وتقاليدها، حيث حضرت قصائد المدح والثناء، قبل أن يتم تقديم مفتاح السيارة للأب.

ووجد مقطع الفيديو تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادات بمبادرة القبيلة في تكريم الحارثي الذي لقي ابنه معتز (12 عامًا) مصرعه، الأسبوع الماضي، بعد مشاجرة مع زميل له في باحة مدرسته بمدينة الرياض.

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وأعلن الحارثي بعد وقت قصير من الحادثة، التنازل عن حقه من الطفل المتهم بالتسبب بوفاة معتز، كما طلب عدم محاسبة إدارة المدرسة وكوادرها، معتبرًا ما جرى لابنه حادث غير متعمد.

ووجدت مبادرة الحارثي صدى رسميًا وشعبيًا واسعين في السعودية وفقاً لإرم نيوز، إذ تلقى الثناء من مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة، فيما انهالت عليه إشادات مواطنيه بعفوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تكفل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بسداد ديون والد معتز، ورفع الإيقاف عنه.