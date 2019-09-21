شاهد: فستان مي عمر الذي أثار إعجاب نجمة عالمية في مهرجان الجونة 2019

تألقت الفنانة المصرية مي عمر أثناء حضورها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بارتدائها فستان باللون البنفسجي، مما دفع النجمة العالمية باريس هيلتون لتبدي إعجابها بإطلالة عمر الجذابة.

وضعت باريس هيلتون، 3 قلوب "إيموجي" على صورة فستان مي عمر المنشورة على أحد الحسابات على موقع "إنستغرام"، والتي تألقت به أثناء حضورها مهرجان الجونة السينمائي.

وبدورها، أكدت مي عمر أن "تعليق نجمة عالمية بحجم باريس هيلتون على الإطلالة التي ظهرت بها في حفل الافتتاح تكريما خاصا، لأنها من أشهر النجمات اللاتي أبهرن العالم بإطلالتهن".

وقالت مي عمر: " أشكرها على هذا الاهتمام بمتابعتي عبر إنستغرام"، مضيفة: " أقول لها شرف لي أن أرى تعليقاتك عندي لأنني من معجباتك".

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وكانت مي عمر قد ظهرت في مهرجان الجونة السينمائي، برفقة زوجها المخرج محمد سامي بفستان باللون البنفسجي، وبخامات تمتزج بين الجوبير والشيفون، وخلال التقاط الصور مع زوجها، وفي أثناء ذلك تطاير الفستان وظهرت الفتحة الكبيرة، وفق سبوتنيك.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص، وفق روسيا اليوم.

ويذكر بأنه تخلل المهرجان، فقرات فنية لعدد من نجوم الفن، بالإضافة إلى عرض مجموعة كبيرة من الأفلام العربية والأجنبية، وتوزيع عدد من الجوائز على النجوم.