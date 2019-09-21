تفاصيل اعتزال الفنان أيمن رضا التمثيل

كشف السوري أيمن رضا، عن حقيقة إعتزاله التمثيل والوسط الفني، ذلك بعد تدهور وضع الدراما السورية في الآونة الأخيرة، موضحاً أنه يفضّل قضاء وقته مع عائلته وأولاده، ونوه أن قرار اعتزال التمثيل كان منذ فترة ولكن لم يصرح في وقتها.

أوضح الفنان ايمن رضا خلال تصريح صحفي، أن الوضع الحالي للدراما السورية سيئ جداً، وأنه تعرض للظلم كثيراً، تساءل الفنان :" هل يعقل أنني بعد 30 عاماً في مهنة الفن لم أخضع لتجربة سينمائية واحدة؟ وهل من المعقول أنني لم ألعب دوراً في مسلسل عليه القيمة ".

وعن مشاركته العام الماضي في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" ورغم ذلك أعلن الاعتزال، قال إن الممثل عندما يقدم دورًا كل 3 سنوات فهو في حكم المعتزل، منوهًا إلى أنه يعيش حياته برفقة أبنائه، وأصبح في الفترة الأخيرة "جدو" بعدما أنجبت ابنته الكبرى طفلة أطلقت عليها سيلا.

وبشأن مهاجمته للفنان السوري باسم ياخور، عقب استضافته في برنامج أكلناها، قال:"إنه لم يبدأ بالهجوم عليه بل إن باسم يتطاول عليه باستمرار، ولقد أهانني وتحدث عني سلبًا أمام أولادي ورددت عليه كي يلزم حدوده".

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تابع أيمن رضا، أنه لا علاقة تجمعنه مع باسم ياخور، مؤكداً " أنه لو كان صديقًا له لما قبل الإساءة إليه؛ لأنه في حلقته مع أندريه سكاف قال، إنه وأندريه مستعدان للعمل في أي مسلسل من أجل المال، وفي حلقة الشيف أنطوان قال:" إنني آكل بطريقة جلعصة أو مقرفة"، وفقاً لموقع فوشيا

وأشار إلى أن باسم ياخور لو كان حريصًا على إبقاء العلاقة جيدة، لكان بإمكانه أن يفعل ذلك، واصفاً أن باسم ياخور يغار منه، قال: "أنا أعرف قيمتي كفنان وكيف تعبت واجتهدت طوال 30 سنة فن ولا أود فتح ملفات بعينها تؤكد أن باسم ياخور "مصلحجي"، وكان لدي في رمضان برنامج ولو أردت إهانته على الهواء لفعلت ولكني تعاملت باحترام.

ويذكر في وقت سابق، أن الأزمة اشتدت بين الممثلين السوريين باسم ياخور وأيمن رضا، في برنامج أكلناها و إجابته على جميع الأسئلة مبتعداً عن تناول الأكلات الغريبة، باستثناء سؤال حول من الأقرب إليه من والده.