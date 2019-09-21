مشادة كلامية بين كاتبة سعودية وتركي آل الشيخ

نشر تركي آل الشيخ عبر منصة التويتر، مقطع فيديو للإعلامي المصري عمرو أديب، وهو يدافع عن هيئة الترفيه السعودية، ويذكر الفعاليات التي ستشهدها البلاد في اليوم الوطني خلال الأيام القادمة، بينما علق تركي قائلاً :" ويجيك واحد في الأخير يقول ما فيه إلا حفلات غنائية".

من جانبه علقت الكاتبة السعودية سمر المقرن، على تغريدة تركي آل الشيخ بعد نشره مقطع فيديو لعمرو أديب، ووصفته قائلة :" هذا مثله مثل غيره يسعى خلف الدراهم، بس السعودي ما ينباع ولا يشترى".

وتسبب تعليقها، غضب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ليرد قائلاً :" ما اسمح لك. ومو انتي اللي تختاري من احط ومن لا! ويا ليتك ركزتي في المحتوى".

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وأردف: "مافيها كلام هاذي، لكن اسف ان وحدة بهالمنطق تكتب بجريدة كبيرة…الي كتبتيه في تجاوز وعنصرية غير مقبولة"، ليعلق آخرين مؤيدين ما كتبته سمر المقرن، معتبرين أنها فضحت تركي آل الشيخ، بسبب إهداره أموال الممكلة على إعلاميين وصفوهم بـ"المرتزقة"، وفقاً لموقع صحيفة المرصد.

يذكر أن سمر المقرن، كاتبة صحفية سعودية من الرياض، مقدمة في برنامج كلام نواعم على قناة ام بي سي1 منذ 2017، وكاتبة في صحيفة الجزيرة السعودية، لها مشاركات عدة في ندوات ومنتديات ومؤتمرات عربية.