شاهد: نجوم الفن يتألقون في مهرجان الجونة السينمائي 2019

تألق عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي والغربي، أثناء انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي 2019، والتي ستستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

تنافست الفنانات العربيات، في مهرجان الجونة السينمائي 2019، سيما المصريات، بالظهور في إطلالة جذابة، في رسالة منهن للفت الأنظار، وإثارة المزيد من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخلل مهرجان الجونة السينمائي 2019، حضور لافت للفنانة فايا يونان، أثناء تأديتها أغنية "بنلف"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما عرض المهرجان فيلما قصيرا عن المشوار السينمائي للمخرجة الفلسطينية، مي المصري، قبل منحها جائزة الإنجاز الإبداعي التي سلّمها لها المخرج الفلسطيني، هاني أبو أسعد.

وبدوره، صرح مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي، أن المهرجان بات عامل جذب لمنتجع الجونة السياحي، وأنه فخور بالنجاح الذي حققه المهرجان في الأعوام الماضية، ويحلم بأن يكون المهرجان جسرا لكل العالم.

وأشار التميمي، إلى أن إدارة المهرجان حرصت على أن تتضمن الدورة الحالية من المهرجان أفلاماً جديدة، فازت بجوائز في أكبر المهرجانات العالمية، كما يشهد المهرجان هذا العام فعاليات أخرى تشمل إقامة حفل موسيقي، يشترك فيه 70 موسيقيا من معظم دول العالم.

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ووجه مدير مهرجان الجونة السينمائي الشكر لكل من ساهم في نجاح المهرجان، واعداً بأن تكون الدورة القادمة من المهرجان في قصر المؤتمرات الذي يتم إعداده من الآن.

ويشار إلى أنه وقع اختيار المهرجان على فيلم "آد أسترا" Ad Astra ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إخراج جيمس غراي، وبطولة براد بيت، وتومي لي جونز، روث نيجا، دونالد سثرلاند، جيمي كينيدي.

والذي تدور أحداثه حول مهندس في فصيل عسكري يبحث عن والده المختفي في المجرة، بعدما ضاع أثره قبل 20 عاما خلال مشاركته في مهمة بحث فضائية، وفق المصري اليوم.

حيث تم عرض قرابة الـ (80) فيلماً في مهرجان الجونة السينمائي، والتي تعد من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.

ويُذكر بأن مهرجان الجونة السينمائي يعقد بشكل سنوي في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.