شاهد : شركة الألبان السعودية تلتمس العفو صورة

اعتذرت شركة الألبان السعودية عن إعلانها الذي نشرته في اليوم الوطني السعودي وقد أثار موجة غضب واستهجان واسعين في الوسط الكويتي والسعودي ونشرت التماساً أوضحت فيه إنها حذفت فيديو الإعلان.

وقالت الشركة السعودية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: ”إنها تأسف للالتباس الذي حصل بسبب تغريدة اليوم الوطني وبناءً عليه تم حذف الفيديو“، وذلك عقب الدعوة التي أطلقها النشطاء في البلدين الخليجيين لمقاطعة منتجات هذه الشركة.

وأضافت الشركة في بيانها، ”أنها تقف مع الثوابت الشرعية واللحمة الوطنية بين كافة شرائح المجتمع، وتفخر بماضي وحاضر الوطن“، مؤكدةً ”اعتزازها بخدمة المملكة واحترامها لكافة الآراء“.

Advertisements

وتضمن الإعلان الترويجي للشركة الذي تم حذفه حسب إرم نيوز، عبارات متقطعة، بينها (الأغاني حرام، وقيادة المرأة للسيارة حرام، ودعوات لحفلات غنائية وعمل المرأة والاختلاط حرام) مترافقًا مع سكب اللبن في الإناء، وذلك تحت عبارة (مهما كان توجهنا، ومهما اختلفت آراؤنا.. يجمعنا وطن واحد، ونستظل براية واحدة).

وأشاد النشطاء السعوديين بمقاطعة الجمعيات الكويتية لمنتجات هذه الشركة، مطالبين بضرورة مقاطعة الجميع لها تعبيرًا عن استيائهم من الإعلان الذي قالوا عنه إنه ”متناقض وبعيد عن الوسطية أو تقبل الآخرين“.