احمد فهمي يكشف الحالة الصحية لزوجته هنا الزاهد

تداولت عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ يومين، أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية هنا زاهد ودخولها للمستشفى أكثر من مرة برفقة زوجها احمد فهمي أثناء قضائهم شهر العسل إلى إحدى الدول خارج مصر.

وكشف المصري احمد فهمي، أن زوجته هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية خارج مصر، وعلق قائلاً :" أنا مليش في الحركات البيئة زي دي خالص، ولا عمري كنت هجيب سيرة، ولا أنزل صور زي دي، وبقالي شوية بهزر مع أصحابي الزمالكاوية على الماتش.. بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدًا".

وطالب فهمي ، عن عدم التدخل في حياتهما الخاصة، قائلاً :"بجد في ناس مركزة أوي أوي أوي معانا، لدرجة إنه في مهرجان (الجونة) كان من كام يوم ما بيسألوش أي حد من الزملاء عن الجائزة اللي واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا، والغريب إنه في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية، وفقاً لموقع إرم نيوز.

ويذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلوا مؤخراً بحفل زفافهما بحضور العائلة والأصدقاء ونخبة من الفنانين المصريين، والذي أقيم في إحدى فنادق القاهرة المطلة على النيل، وأحياه الفنان محمد حماقي والفنان الشعبي محمود الليثي.