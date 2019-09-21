تراند اليوم : سما المصري تهز مؤخرتها وبالشفاف – فيديو

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري فيديو ظهرت فيه تهز مؤخرتها وتدعو جمهورها للدخول إلى التطبيق واضافتها.

كما نشرت فيديو آخر لها بالبيكيني والكاش مايوه الشفاف وقالت: (خلونا في الهلس باه..ماتستعجلوش على الثوره هي بتلبس دلوقتي شويه وهتنزل لكم.. تابعوا الان قناتي الثانيه علي اليوتيوب قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) القناه للحريم بس…..عيييب حاجات نسائيه ممنوع دخول الرجالة)

تتواجد سما في باريس وتعاني من المواصلات من بلد إلى آخر وكانت انتظرت في محطة القطار بيوم كامل لتنتقل من باريس إلى أمستردام.

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