هزة أرضية في مصر!

أعلنت السلطات الرسمية في جمهورية مصر العربية، مساء يوم الجمعة 20 / 9 / 2019، عن وقوع هزة أرضية على بعد 13 كيلو متر عن العاصمة القاهرة.

ووفق المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، فإن محطات الشبكة القومية للزلازل رصدت هزة أرضية، اليوم الجمعة، الساعة 5:35، على بعد 13 كم جنوب شرق القاهرة.

وذكر المعهد القومي المصري أن قوة الهزة الأرضية بلغت 2.7 على مقياس ريختر، عند خط طول 29.99 شمالا، وخط عرض 31.30 شرقا، بعمق 3.72 كم. بحسب روسيا اليوم.

اقرأ/ي أيضًا: عاجل| السيسي يغادر مصر الآن والسبب؟

الهَزَّة الأَرْضِيَّة هي ظاهرة طبيعية وهو عبارة عن اهتزاز او سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية لسطح الأرض، والتي تنتج عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية، ويسمى مركز الزلزال "البؤرة"، يتبع ذلك بارتدادات تدعى أمواجاً زلزالية.