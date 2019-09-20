عندما دخل خالد يوسف بـ منى فاروق قبل شيماء الحاج قالت شيماء ” هو مال بتاعك نام كده “

عندما دخل خالد يوسف بــ منى فاروق قبل شيماء الحاج قالت شيماء ” هو ماله كده “

عندما دخل خالد يوسف بــ منى فاروق قبل شيماء الحاج : كانت ليلة حالكة بالنسبة لشيماء الحاج ، عندما انتهت من الرقص العارى ،امام خالد العارى ايضا وكان خالد يريد ان يدخل بهما .

لكنه فكر ان يبدأ بمنى فاروق ، وكانت تقف شيماء فى حالة من الغضب والزعر .

لان خالد المكار اراد ان يدخل بالفتاة الصغيرة فى السن ، اما شيماء فتكبر منى بكثير.

وهنا دخلت الغيرة بجانب الشيطان ، واحست شيماء انها غلطت غلطة عمرها عندما وافقت على ان تخوض فيديوهات الجنس الجماعى وتدخل فى مقارنة مع صديقة فيدوهاتها الاباحية ؟

فلماذا ياشيمـاء لاتنتظرى حتى ياتى دورك مع منى الغضبان ، وهى ربما تكون مناسبة معها فى العمر.

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افكار كثيرة كانت تراود شيمـاء الحاج وهى على مشارف الانتهاء من تفسيخ ماتبقى على جسدها من ملابس داخلية حتى اصبحت ” كما ولدتها امها” واستعدت ليدخل بها خالد لكن خالد اختار منى .

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ووقفت شيماء تشاهد المشهد وكلها غيرة وحقد على صديقتها . وكان خالد قد دخل بمنى فاروق مرات ومرات من قبل ويعلم قدراتها الفائقة وامكانياتها الهائلة حتى تصل الى الشهرة والمجد على سلالم العهر والجنس الجماعى كما وعدها الزنديق الفرديق النهيق خالد يوسف. وبعد ما انتهى وقت منى فاروق اشار خالد ليشمـاء كى تتهياء له فنظرت اليه وجدته فى حالة ارتخاء وقالت قولتها المشهورة ” هو ماله كدة ” قد يهمك أيضا عندما دخل العريس لامه ليلة الدخلة يطلب مساعدتها فى فض بكارة زوجته عروس تستعين بصديقتها لتدخل اصبعها بمؤخرة عريسها المثلى ليلة الدخلة كيف افقد ابن شيخ الخفراء عذرية بنت العمدة فى المزرعة وكيف كانت نهايتهما

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