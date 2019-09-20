تراند اليوم : هيفا وهبي وريتا حرب تجتمعان لأجل ملك جمال لبنان

تستعدّ النجمة التلفزيونيّة ريتا حرب لتقديم حفل إنتخاب (ملك جمال لبنان) للعام 2019 الذي سيُقام في الـ Pitch Blue في فندق الريفييرا – بيروت، بتاريخ 25 سبتمبر.

من المُقرّر أن تُحيي الفنانة اللبنانية هيفا وهبي هذا الحفل الذي يُنظّمه نضال بشرّاوي صاحب وكالة Nidal’s Agency، وتعرضه شاشة الـMtv اللبنانيّة لاحقاً.

يُذكر أنّ إسم ريتا حرب كان قد إرتبط بهذا الحفل على مدى سنوات عدّة حيث شاركت في لجنة التحكيم خلال العام الماضي بعد أن قدّمت الحفل لخمسة أعوام مُتتالية.

تدرس ريتا خياراتها لحسم مُشاركتها في العمل التمثيليّ المُقبل الذي ستُطلّ من خلاله على جمهورها بعد النجاح الذي حقّقه مُسلسل “آخر الليل”.