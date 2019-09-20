تراند اليوم : تربية خالد يوسف .. سارة التونسي تكشف صدرها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة – صورة

ظهرت الفنانة التونسية سارة التونسي فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل، مما جعلها محط أنظار الجميع.

ارتدت الفنانة التونسية فستانا باللون الأزرق مرصعا بالحبات اللامعة كما اتسم بصيحة الكرانيش والطبقات المتعددة المصنوعة من قماش التول.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سارة التونسي على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت ماكياجا ارتكز على الألوان الترابية.

سارة التونسي دخلت عالم الفن من بوابة فيلم “كارما” أول تجربة تمثيلية لها من إخراج خالد يوسف، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

اكتشفها خالد يوسف، وجسدت دور “جيلان” في “كارما”، وكان الفيلم بمثابة بطاقة التعارف بينها وبين الجمهور المصري.

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ثاني الأدوار التي جسدتها الممثلة التونسية كان من خلال مسلسل “حكايتي” حيث لعبت دور “صوفيا” والدة الفنانة ياسمين صبري بطلة العمل، والذي شارك في السباق الرمضاني الماضي وحقق ردود أفعال إيجابية.

بحسب المعلومات المتاحة عنها فإن سارة تخرجت في كلية الإعلام بتونس، كما فازت بلقب ملكة جمال العرب العام قبل الماضي 2017.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تستمر حتى الجمعة 27 سبتمبر الجاري، وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان عرض مجموعة كبيرة من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها العام الحالي، والتي حصدت جوائز مهمة في مهرجانات دولية مختلفة.

ويحضر المهرجان عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأهم صناع السينما حول العالم، ويتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري خلال دورة هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي.

ويشارك في المهرجان هذا العام الفنان المصري الأمريكي مينا مسعود، بطل فيلم “علاء الدين” الذي حقق إيرادات كبيرة جدا في شباك التذاكر سواء في هوليوود أو حول العالم.