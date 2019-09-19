فيديو: فستان رانيا يوسف في مهرجان الجونة

وصلت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء قبل انطلاق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان جرئ زيتي اللون، مع حقيبة يد متوسطة الحجم.

الحفل بكلمة لكل من مؤسسي المهرجان المهندسين نجيب وسميح ساويرس وعمرو منسي والفنانة بشرى، ثم كلمة قصيرة لمدير المهرجان إنتشال التميمي، ثم تقديم لجان التحكيم لمسابقات المهرجان الثلاث.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج خيري بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية يرأسها المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي.

وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.