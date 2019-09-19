تراند اليوم : شاهد: فضيحة تلاحق الوزير المغربي محمد يتيم

نشر وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، على حسابه الشخصي بالفيس بوك صورة خليعة لفتاة عارية، قبل أن يتدارك الأمر ويقوم بحذفها، حيث استغرب بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية من هذا التصرف.

وتساءل أعضاء الحزب عن السبب الحقيقي وراء نشر مثل هذه الصور المخلة بالحياء العام ، ليقوم الوزير بحذف وتعويض التدوينة بمنشور يتحدث عن نظام التغطية والاجتماعية للمستقلين.

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يشار إلى أن هذه الصورة مأخوذة عن حساب محمد يتيم لحظة نشرها على الفيسبوك، وذلك تزامناً مع حضوره في إجتماع المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس

في سياق آخر، ناقش المجلس الحكومي، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، والثاني بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

ويناقش المشروع الثالث إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.