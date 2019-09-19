الاكثر متابعة اليوم - سر ليلة رقص منى فاروق وشيما على موسيقى سميرة توفيق لاثارة عضو خالد يوسف

سر ليلة منى فاروق على موسيقى سميرة توفيق بيد خالد الزنديق

منى فاروق سر ليلة من اسرار العار ، يتلخص ليس فقط فى لعب القمار ، لكنة فى خلايا الدماغ ، والسلوك و الاستهتار تلو الاستهتار، وفى الخسة و الإنهيار، والشر الذي يسموه حرية وهو دمار، وفتح الأبواب على مصراعيها امام القيل والقال، فى احدى فصول المسرحية الهمجية، لزعيم المافيا الخفية، خالد الزنديق أبو خلفية!! بس بيقولوا انه فنان و كاتب دستور، و نائب بالبرلمان!!. و فنان التطور، الذي يعلم سر التطور الذي أودى بالفنانة منى فاروق وشيماء الحاج إلى السجن وفضيحة العمر،

من المعارصة الى المعارضة

نحن لا نتاجر بالعرض، و بنسيمه فن مثل الفنان الثائر خالد يوسف، ولا نقبل ان يضحك على المراهقات الجاهلات، لذلك لن نترك زعيم مافيا الدعارة الفنية، ينتفخ كأنه ديك على مزبلة المومسات، زاعما انه ثائر و تقدمي، وبحارب التخلف، و الحقيقة انه يحارب الاخلاق، فمثله وصمة عار على جبين مصر، والانسانية، وحتى المخلوقات الغير بشرية!. عادة يتحول السياسي من المعارضة الى المعارصه، ولكن هذا كان أيام زمان، أيام “الزمن الجميل” أما في هذه الأيام فالموضوع اختلف كثيرا، حيث صار التحول من المعارصة الى المعارضة وكتابة الدستور!!

هؤلاء هم الفنانين الذين يحاضرون بالشرف واحيانا بالدين، يردون تعليمنا المستقبل الذي يمر من خلال نفق علا غانم ومنى فاروق و شيماء الحاج ومنى غضبان خالد يوسف و الفنانة علا غانم فى فيديو اباحى

الدعارة صار إسمها فن:

لا يكفي الفنان الفاسد بأن يوسخ الفكر، ويسيطر على مشاعر المراقين، بل إنه ينتقل من فساد المعارضة ألى وسط اكثر فسادا ومرتبط عضويا بالوسط الفني وبالاعلامي، إنه ماخور السياسة، ولكن بتسميات أخرى، فهو معارض، وديمقراطي ، واشتراكي!!

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لذلك سوف نتعقبه، ونتابعه، ونعاقبه عقوبة أدبية، ونجرده من أقنعته الثورية، فإما أن يترك المعارضة لأهلها ويكتفي بالمعارصة، وإما سنكشفه هو وكل من يخدم الماسونية والصيهيونية، ونكشف فضائحه فضيحة فضحية، وفضائح من ورائه من القوادين، و الحشاشين و السكرانيين، والذي ينفقون أموال الشعوب و الأمة على الدعارة و الشهوات.

فى فيديوهات و افلام خالد يوسف الاباحية، لم يقدم لا فن، ولا حتى دراما، ولا كوميديا. و لكن قدم الثقافة التي يدعونا لها هو ومن ورائه، انها مآساة الفكر، حيث يقبع العلماء، و اصحاب المبادئ السامية في السجون، ويتمع بالشهرة، و الجاه، والمال “ابطال” على شاكلة خالد يوسف في كوميديا الحياة السوداء، نعم إنها سوداء كسواد المستقبل الذي يلف هذه الامة على يد الاعلاميين المرتزقة، والفنانيين البلهاء. اقرأ/ي ايضا: فضيحة ياسمين الخطيب زوجة خالد يوسف بالرضاعة

سر أغنية يا عين موليتين

سميرة توفيق والحرباء

لماذ حل الغناء، ضيفا عزيزا مع الغباء، وما سر رقصات منى فاروق و شيماء الحاج الحرباء، على كلمات وصوت سميرة توفيق العجوز الغوغاء، ولماذا اختار حالد يوسف فى جريمته النكراء، موسيقى المطربة الغجرية الشمطاء؟سميرة توفيق

يا عين موليتين و اثنعش موليه

جسر الحديد، انقطع، من دوس رجليه،

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ياريم تلحقتلك من فوق، الجبال والعين سودة،

حلا من جر المداني ماريد منه

شغل بس يقعد اقبالي، بيديني اجيبه له الخبز، واجيبه له الميه،

لو ترحمو/بس يجي يمي العين!

تسقيني

ليس صدفة ان تكون هذه هي الاغنية بالذات الخلفية موسيقية “للخلفية الفكرية” لجو الدعارة والقذارة، والمخدرات التي يعيشه اغلب من في الوسط الفني!!،

وسر اختيار هذه الاغنية العربية القديمة، و البدوية، هو أن خالد يوسف ليس ممن يستمع لاغاني سميرة توفيق!! ولكن المشتري الخليجي الذي طلب من المخرج خالد يوسف بضاعة اباحية لمجموعة جواري، فكان على خالد يوسف ان يرسله عينة مع جو الإثارة و الفساد التي يريده “طويل العمر”، والذي يجيده خالد يوسف!!

“المخرج العبقري” خالد يوسف يعلم من صديقه حمدين صباحي أن الزبائن في الخليج لديهم المال مثل الرز ، وهم لا يضيعون حبة رز واحدة في دعم القضايا السامية، فالحياة تبدأ عنهم من البتاع وتنتهي في البتاع، فهم “عرب” اقحاح و فخر “للعروبة” و من الصعب تحريك ضمير ومشاعر طويل العمر الا بمناظر الشذوذ و القرف، و يفضل ان يكون فيها من صغار العمر، لذلك عندما اعطى خالد يوسف أمره للجواري ان تأتي لتنحني امام “سموه الملكي” نفذت ذلك منى فاروق وهي تقول له: “كل يوم عن يوم عم بتطور مش كده؟!!

نظرية التطور عند خالد يوسف و “طويل العمر”

هذا هو التطور الذي يريدوه الصهاينة لابنائنا وبناتنا وهذا هو سر التطور الذي اوصل “طويلي العمر” ليكونوا نعاجا سهلة الركب والذبح في زريبة ترامب و بوتين وغيرهم من الذئاب، وطويل العمر مادام تأتيه الجاري فهو سعيد وقد امتلك الدنيا ومافيها من وجهة نظره!!! وخالد يوسف ينفذ مشروع تهويد المرأة العربية و فضحها و إذلالها. و لذلك “فالشيخ المبجل” تركي آل الشيخ هو من ارفع المسئوليين عند طوال العمر “ربنا يقصف عمرهم كلهم” سواء كانوا في هيئة الامر بالمنكر و الترفيه عن الحيوانات البرية، ام هيئة النهي عن المعروف والخضوع للصهيونية. هذا هو سر التطور الذي أودى بالفنانة منى فاروق وشيماء الحاج إلى السجن، و بخالد يوسف الى باريس، ليتبجح انه قائد العارضة وهو قائد المعارصة.

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