شاهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ٢٠١٩ بث مباشر - on e live

انطلقت مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، التى تقام فى الفترة من اليوم 19 إلى 27 سبتمبر الجاري، حيث بدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء.

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وشارك في حفل الافتتاح عدد من القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين، حيث بدأوا فى التوافد على مدينة الجونة حاليا.

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ووصل إلى الجونة، الفنانون محمد رمضان إلهام شاهين ونجلاء بدر وروجينا وأشرف زكى وأحمد الفيشاوى وزوجته ندا الكامل والفنانة ميساء مغربى وبسمة وأحمد حاتم.

وكذلك الفنان شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، والإعلامية بوسى شلبى والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج طارق الجناينى وجمال العدل ومدحت العدل ومسعد فودة وخالد عبد الجليل.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.