شاهد: كاميرات المراقبة توثق عملية سرقة سيدة مسنة

اعتقلت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الخميس، شابين، ظهرا في مقطع فيديو متداول، وهما يسرقان سيدة مسنة بالعاصمة الرياض ويتسببا بسقوطها بشكل عنيف على الأرض.

وبين الشرطة أن السرقة عبارة عن ”حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة“، مضيفة أنها تمكنت من تحديد هوية السارقان اللذان تبين أنهما مواطنان في العقد الثاني من عمرهما.

وأوضحت أن السارقان استخدما سيارة مستأجرة وسحبا الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشيا على الأقدام، ما نتج عنه سقوطها أرضا وتعرضها لكسر في يدها اليسرى.

واعترف السارقان أنهما حاولا نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.