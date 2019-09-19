شاهد: تحول دم فتاة إلى اللون الأزرق

تحول دم فتاة أمريكية إلى اللون الأزرق، إثر تحسسها من كريم مسكن لألم أسنانها، الأمر الذي أثار صدمة الأطباء المعالجين في ولاية كاليفورنيا.

وكانت الشابة، البالغة 25 عامًا، قد استخدمت عبوة كاملة من كريم مسكن قبل خلودها للنوم، لتستيقظ في صباح اليوم التالي تعاني من ضعف وضيق تنفس، وسرعان ما توجهت للمستشفى لإجراء فحوصات.

صُدم الأطباء عند إجراء اختبار دم للشابة، حيث تحول لون دمها إلى الأزرق، كما لاحظوا ظهور تبقعات زرقاء على بشرتها وأظافرها، وفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية

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وأوضح الأطباء أن الشابة عانت من رد فعل تحسسي نتيجة استخدامها كريمًا غنيًا بمادة تدعى ”بنزوكايين“، والذي تسبب في إصابتها بحالة تُعرف باسم “ ميتهيموغلوبينية الدم“، والتي يحدث فيها تغير في شكل الحديد بالدم وعدم اتحاده بالأكسجين ونقله عبر الجسم.

ورغم من خطورة حالة الشابة، إلا أن الأطباء عالجوها بدواء يُعرف باسم ”الميثيلين الأزرق“، والذي يساعد على ضخ الأكسجين في الدم وعبر جميع أنحاء الجسم، وسرعان ما تحسنت حالتها.