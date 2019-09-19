عروض اليوم الوطني 1441 في السعودية

تنطلق الأسبوع القادم عروض اليوم الوطني في السعودية بإشراف الهيئة العامة للترفيه، وتتضمن عديداً من الفعاليات المميزة التي صُمِّمت بشكل خاص؛ للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع السعوديين.

وجمعنا لكم اليوم أجمل الفعاليات والعروض التي أعلنت «هيئة الترفيه» عن إقامتها في الرياض؛ ليستمتع بها سكان العاصمة، من مواطنين ومقيمين. وفق موقع "سيدتي"

وقررت «هيئة الترفيه» اقامة عروض الألعاب النارية ضمن الاحتفال باليوم الوطني، وقد خصَّصت ثلاثة مواقع لمشاهدتها؛ بدءاً من 19 إلى 23 سبتمبر في الـ 10:00 مساءً كل يوم، وهي: طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وشارع التحلية، وملعب الملك فهد الدولي.

ويتضمن اليوم الوطني عدداً من الحفلات الغنائية، التي سُمِحَ بإقامتها أخيراً في السعودية، منها: حفلة طربية في مركز الملك فهد الثقافي في ٢٣ سبتمبر، يحييها كلٌّ من عبادي الجوهر، وحسين الجسمي، وتبدأ في الـ 09:00 مساءً.

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وهناك عروض متجولة في الشوارع، ومسرح موسيقي، وفقرات للفرق الشعبية، ومنصة للفنانين، وورش عمل للأطفال؛ إضافة إلى شاشةٍ تقدم العروض الحية، ومتاجر، وأكشاك للطعام، ومطاعم عالية المستوى.

بالاضافة إلى وعربات طعام متنقلة على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية»، وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، من 19 إلى 23 سبتمبر في الـ 04:00 عصراً حتى الـ 11:00 مساءً كل يوم.

ويشهد شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول في 23 سبتمبر، تقديم عرض الصقور السعودية في الـ 04:30 عصراً، حيث ستتزين سماء العاصمة بطائرات حربية لفريق الصقور السعودية.