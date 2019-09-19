شاهد: جيني إسبر تهاجم المجتمع العربي بألفاظ غير لائقة

لأول مرة، الفنانة وعارضة أزياء سورية جيني إسبر، تخرج عن صمتها وتهاجم المجتمع العربي بألفاظ غير لائقة، وذلك بعد حملة انتقادات من قبل المتابعين وجمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي لشكلها الذي تغير بشكل كلي عما في الماضي.

ونشرت تسجيل صوتي عبر حسابها الشخصي قائلةً :" بحياتي ماشفت مجتمع فيه كمية التفاهة والسخافة وقلة الذوق متل هالمجتمع العربي، قدي نحنا مجتمع مريض معقد، سفيه سطحي".

تابعت جيني إسبر، :" للأمانة أنا عم خاف من كمية الحقد الموجود بالتعليقات. يعني صورة ماعم استعرض جمالي فيها ومبينة متاخدة عالماشي ولو طالعة كيف ما طالعة عيب. ماشفت كمية المسخرة والحقد غير عند العرب للأسف شعب لي المفروض بيعرف الله. لازم يكون غير هيك طبعاً الكلام مو للكل في كتير من الناس طبيعين وراقين وبيعكسوا تربيتون. عكل حال بدي قول لكل لي خاف اليوم خافوا قد مابدكون لأنو آخر همي بس استغربت المرض المتفشي والأمراض النفسية يا ملوك وملكات الجمال".

Advertisements

أشارت إلى أنه في معظم الأوقات تنشر صوراً مرتبط بعملها، إلا أن التعليقات تركز على شكلها ومظهرها، وتوجهت الى المنتقدين بالقول "قديشكن تافهين". وجاء ذلك الهجوم عقب حملة انتقادات وتنمر تعرضت لها الممثلة جيني إسبر من قبل المتابعين، على صور نشرتها مؤخراً بملامح وجه مختلفة كلياً عما سبق، وفقاً لموقع مجلة لها.

جيني إسبر عملت بالبداية كعارضة أزياء بدأت كممثلة بعام 2001 خلال فيلم قصير بعنوان رقصة مع الشمس للمخرج نضال دوه جي، واستمرت بالعمل الفني بعد ذلك إلا ان توقفت في 2017، لتذهب الى مجال العمل في الإعلانات التجارية لبعض المنتجات على التلفاز والسوشيل ميديا.