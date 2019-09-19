شاهد حفل زفاف اندونيسي ينتهي بعراك على الطعام

انتهى حفل زفاف في إندونيسيا بعراك حامي الوطيس وصل إلى الاشتباك بالأيدي بين سيدتين بسبب كمية الطعام التي حصلت عليها كل منهما.

ويبدو أن إحدى السيدتين، غضبت من قيام الأخرى بالحصول على كمية كبيرة من الـ"ريندانج"، حيث قالت "عار عليك، أنت تفتقرين للذوق العام، هذا طعامك وحدك، أم تستعدين لإطعام قرية كاملة" وفقاً لوكالة سبوتنيك.

فردت الأخيرة بحدة "ما هو شأنك! أنا أفعل ما يحلو لي".

وتطور الشجار ليصل للصفع والدفع بينهما وحاول الموجودين فض الشجار الذي تسبب في حالة فوضى.

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ويعتبر طبق الريندانج أحد الأطباق الحارة المؤلفة من اللحم و التي عادة ما تقدم في المناسبات السعيدة والمميزة.