شاهد: طفل مصري يلفت الأنظار بأنشودة المسك فاح

نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير يظهر فيه الطفل عمار الذي يبلغ من عمره 9 سنوات، وهو ينشد بصوت نقي أنشودة إسلامية باسم (المسك فاح)، ذلك وسط استمتاع الركاب في قطار المترو.

ويظهر في الفيديو الطفل وهو ينشد بينما يقف الركاب للاستمتاع بالصوت ولتوثيق تلك اللحظة من خلال هواتفهم الذكية، ليتم بعد ذلك انتشار الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحقيق مشاهدات عالية، وفقاً لموقع لبنان 24.

و تعتبر أنشودة المسك فاح، إسلامية من قصائد في حب الرسول، وغناها الكثيرون من المنشدون منهم الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، أحمد أبو سلامة.