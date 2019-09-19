رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 برقم الجلوس _ برقم القيد

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الثانوية الليبية 2019، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا، عن انتهاء عملية التصحيح، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في ليبيا 2019 برقم الجلوس.

تعتمد وزارة التربية والتعليم الليبية نتائج الشهادة الثانوية 2019 ليبيا خلال أيام قليلة وذلك بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح السارية حتى هذه اللحظة، وأكد على ذلك مدير المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم .

أكدت وزير محمود البوعزي التربية والتعليم الليبية أنه من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة قريباً، و أنه سيتم رفع النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم منظومة الامتحانات الليبية، حيث يقوم طلاب الإعدادية بالحصول على نتيجتهم، عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس وأيضا رقم القيد.

ويعيش الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم حالة من القلق، بعد الانتهاء من أداء امتحانات المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2018 -2019، والبدء في أعمال تصحيح كراسات الإجابات للطلاب بالشهادة الإعدادية في المنطقة الشرقية والغربية التابعة لحكومة الوفاق الليبية.

Advertisements

نتائج شهادة الثانوية ليبيا 2019 برقم الجلوس إضغط هنا

وكشفت وزارة التربية والتعليم الليبية المؤقتة، عن الموقع الإلكتروني الذي من المقرر أن يتم ظهور النتيجة عليه، حيث من خلال هذا الرابط يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا والشهادة الثانوية.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نتيجة اعدادية ليبيا 2019 قريباً عبر مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة، كما سيتم الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى جميع المناطق في ليبيا، سواء في طرابلس، مصراته، بنغازي، ليبيا البيضاء، سبها، ليبيا الواحات، وادي الحياة و الجفرة.

الجدير بالذكر أن قد تم التشديد على لجان المراقبة، ولجان تصحيح الامتحانات، كنترول التصحيح، والتشديد على ضرورة ظهور نتائج الطلاب بالشكل الأدق والأمثل،ومراقبة انتقال أوراق الامتحانات الطلابية أمنيا حتى لا يتم التلاعب بها أو المساس بها.