علا الفارس تنشر صورا برفقة لاعب كرة قدم أجنبي

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صوراً لمذيعة قناة الجزيرة الأردنية علا الفارس، تجمعها مع لاعب انكليزي شهير والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر في إحدى ملاعب كرة القدم بفرنسا.

ونشرت علا الفارس عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام، صورةً تجمعها مع ديفيد بيكهام لاعب كرة القدم الانكليزي في ملعب بارك دي برانس والملقب بملعب الأمراء بفرنسا، وصورةً آخرى برفقة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر.

وكانت قد علقت الفارس على الصور قائلةً :" مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني و اللاعب ديفيد بيكهام في ملعب حديقة الأمراء في باريس"، وذلك لحضور مباراة "باريس سان جيرمان" و"ريال مدريد" يوم أمس الأربعاء، وفقاً لموقع الفن.

يذكر أن الاعلامية الأردنية من أصل فلسطيني علا الفارس، أعلنت مؤخراً انضمامها لطاقم العمل في قناة الجزيرة الفضائية، لتقديم نشرات اخبارية وبرامج.