شاهد حاكم دولة عربية يرقص حاملاً للسلاح

انتشر مقطع فيديو على موقع انستغرام يظهرنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم يرقص حاملاً سلاح.

و نشر ولي عهد دبي حمدان بن محمد عبر حسابه بموقع "إنستغرام" فيديو لابن راشد، معلقا "ناموووس. فرحتك فرحة وطن".

وكان حاكم دبي يرقص فرحا خلال متابعته فرسان الإمارات في بطولة العالم للفروسية للشباب والناشئين وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وانطلق أمس الأربعاء سباق بطولة العالم للقدرة للفرسان الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم الذي يحتضنه ميدان سان روسور في مدينة بيزا الإيطالية بإقليم توسكانا برعاية مؤسسة «ميدان» و«عزيزي» للتطوير العقاري تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة 123 فارساً يمثلون 35 دولة من مختلف أنحاء العالم يتقدمهم فرسان الإمارات الذين يتطلعون إلى المحافظة على اللقب.