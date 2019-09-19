وفد أمريكي في جامعة بني سويف لمناقشة إنشاء مشروع التميز للمياه بتمويل 30 مليون دولار أمريكي

قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف باستقبال الوفد العلمي الأمريكي القادم من كل من جامعة تمبل، وجامعة كاليفورنيا وكذلك جامعة واشنطن، بالإضافة إللى جامعة يوتا، والذي يعدوا شريك جامعة بني سويف في مشروع إنشاء مركز التميز للمياه داخل محافظة الإسكندرية بتمويل تبلغ قيمته مبلغ 30 مليون دولار.

مشروع إنشاء مركز التميز للمياه داخل محافظة الإسكندرية

ومن الجدير بالذكر أن اللقاء القائم بين جامعة بني سويف والوفد الأمريكي قد جاء من أجل العمل على مناقشة الخطة التفصيلية للمشروع، بالإضافة إلى العمل على تفعيل دور جامعة بني سويف كشريك رئيسي في مشروع إنشاء مركز التميز للمياه، بالإضافة إلى أنه قد تم القيام بتشكيل فريق عمل مصري أمريكي من أجل القيام بمناقشة محاور المشروع المتعددة.

كما قد صرح السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن مشروع إنشاء مركز التميز للمياه يهدف إلي القيام بوضع حلول علمية من أجل حل مشكلات المياه المختلفة مثل نقص الإمدادات، ومشكلة التلوث على اختلاف المصادر ، كما أوضح سيادته أن هذا المشروع يملك العديد من المحاور المتنوعة والتي يأتي منها محور البحوث، وومحور التمويل للمشروعات المتربطة بالمياه، بالإضافة إلى محور تطوير البنية التحتية لمعامل بحوث المياه.

تطوير مقررات وبعثات طلابية من مزايا المشروع

كما قد أشار السيد الدكتور رئيس جامعة بني سويف إلى أن مشروع إنشاء مركز التميز للمياه يساعد بشكل كبير في تمويل العديد من الرسائل العلمية للباحثين في الجامعة، وذلك عن طريق مبالغ تتراوح ما بين ١٠٠٠٠ إلى مبلغ ٢٥٠ ألف دولار وذلك للمشروع الواحد، هذا بالإضافة إلأى وجود بعثات خاصة لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على تحسين وتطوير مقررات متعلقة بالمياه والعمل على استحداث مجموعة من البرامج الجديدة للمياه، هذا بالإضافة إلأى القيام باستحداث درجات علمية مشتركه بالتعاون مع عدد من الجامعات الأجنبية، كما سيتم العمل على إتاحة مجموعة من فرص سفر لكل من الطلاب والطالبات، وكذلك طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى السادة أعضاء هيئة التدريس وذلك من أجل التدريب أو التعلم أو البحث أو جميعهم.

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أسباب تميز جامعة بني سويف

أما فيما يتعلق بتميز جامعة بني سويف الكبير بين مختلف الجامعات، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، فقد أجاب السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن السبب في ذلك يرجع للعديد من الأمور المختلفة والتي يأتي من ضمنها تنوع البرامج الدراسية داخل الجامعة، هذا بالإضافة إلى كون جامعة بني سويف تقوم بوضع احتياجات سوق العمل في اعتبارها في المقام الأول، وتقدر الميزة التنافسية للمحافظة من كل من الناحية الصناعية والناحية الزراعية قبل البدء في عمل أي برنامج جديد وأخذ خطوات في إنشائه.

كما أوضح السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن أحد أهم العناصر التي يرجع إليها تميز الجامعة هو وجود روح الفريق، وكذلك العمل على تشجيع الباحثين على مجال الابداع والتفكير، بالإضافة إلى التعاون الكبير القائم بين كل من الطلاب والأساتذة .

ومن جدير بالذكر أنه من المقرر أن يقوم الوفد الأمريكي بزيارة كل من كلية العلوم وعلوم الأرض، وكذلك كلية الزراعة، وكلية الهندسة، بالإضافة إلى الدراسات العليا للعلوم المتقدمة.