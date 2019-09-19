رئيس جامعة بني سويف يستقبل لجنة قطاع الدراسات الزراعية

قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف باستقبال السادة أعضاء لجنة قطاع الدراسات الزراعية، وذلك في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر سبتمبر لعام 2019.

لجنة قطاع الدراسات الزراعية في جامعة بني سويف

ومن الجدير بالذكر أن ذلك اللقاء القائم بين الجهتين كان قد جاء بحضور كل من السيد الأستاذ الدكتور ماهر حسب النبي خليل الأستاذ في كلية الزراعة في جامعة بنها، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور زاهر أحمد محمد الأستاذ في كلية الزراعة في جامعة الفيوم، بالإضافة إلى السيد الأستاذ الدكتور الشوادفي منصور مرسي الأستاذ في كلية الزراعة داخل جامعة المنوفية

كما قد أضاف السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن هدف تلك الزيارة واللقاء القائم بين الجهات المختلفة، هو العمل على تقييم معهد النباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى التأكد من مدى وجود وتوفير مختلف الإمكانيات المتعددة سواء كانت الإمكانيات المادية أو الإمكانيات البشرية، كما تم استعراض الأمور التي قد تم إنجازها في معهد النباتات الطبية والعطرية، في الوقت الحالي.

بحث إمكانية إضافة برامج جديدة في التخصصات الزراعية

كما تجدر الإشارة إلى كون ذلك الاجتماع كان قد جاء أيضًا من أجل التأكد من الانتهاء من مختلف الاستعدادات اللازمة الخاصة بمعهد النباتات الطبية والعطرية، وعلى الجانب الآخر كان قد تم العمل على مناقشة المقترح الخاص بإضافة برامج جديدة في مختلف التخصصات الزراعية، والتي تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل داخل محافظة بني سويف.