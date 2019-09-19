تجارة عين شمس تنهي كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020

قامت كلية التجارة في جامعة عين شمس تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، بالعمل على إنهاء مختلف الاستعدادات الخاصة بإستقبال طلاب العام الجامعي الجديد، ومن الجدير بالذكر أن ذلك يأتي تحت عناية السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.

استعدادات تجارة عين شمس للعام الدراسي الجديد

كما يجب ذكر أنه من المتوقع أن تستقبل كلية التجارة بجامعة عين شمس ما يزيد عن عدد 50000 طالب وطالبة من مختلف الفرق والشعب الدراسية المختلفة، من أجل بدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر من عام 2019.

وأضاف السيد الأستاذ الدكتور خالد قدرى أنه تبعًا لتوجيهات وتعليمات السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، حيث كان قد أكد سيادته أثناء اجتماعه مع السادة عمداء الكليات على أهمية اتخاذ مختلف الإجراءات الواجبة من أجل استقبال العام الدراسي الجديد.

فمن الجدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من إعداد مختلف الجداول الدراسية، بالإضافة إلى القيام بإعلانها من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي حتى يعرف مختلف الطلاب والطالبات الجداول الدراسية الخاصة بهم، كما قد أكد السيد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، على مدى أهمية تواجد كافة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من بداية اليوم الأول للدراسة، هذا بالإضافة إلى العمل على صيانة جميع القاعات الدراسية الخاصة بكلية تجارة عين شمس، ويذكر أنه قد تم افتتاح مجموعة من القاعات الجديدة أيضًا هذا بعد أن تم تجديدها بشكل كامل، والقيام بتجهيزها بأحدث مجموعة من الأجهزة التعليمية المتنوعة.

قاعات جديدة للعام الدراسي الجديد بتجارة عين شمس

كما تجدر الإشارة إلى قيام كلية التجارة بجامعة عين شمس بالعمل على إحلال وتجديد مختلف قاعات الدراسة الموجودة في الدور الأول مبنى (د)، وقد وصلت تكلفة ذلك مليون ومائتان ألف جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى القيام بإحلال وتجديد إدارة الخريجين والتي قد بلغت تكلفة تجديدها 630 ألف جنيه مصري، ويذكر أنه قد تم إنشاء مدرج داخل القسم الفرنسي بالكلية ووصل تكلفة هذا المدرج إلى 320 ألف جنيه مصري.

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كما قد تم العمل على إنشاء وحدة التطوير المهني UCCD بتكلفة قد بلغت 470 ألف جنيه مصري، كما قد تم الانتهاء من مختلف أعمال إنشاء وحدة الساعات المعتمدة باللغة العربية حيث وصلت تكلفتها إلى 450 ألف جنيه مصري، كما قد تم تحديث وحدة التصحيح الإلكتروني عن طريق تزويدها بمجموعة من أحدث الأجهزة والتي قد بلغت تكلفتها إلى 2 مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري، كما قد تم العمل على إحلال وتجديد أرضيات وأعمال الدهانات في مختلف مبانى وطرقات الكلية، وكذلك تمت أعمال الدهامات وتجديد الأرضيات في مداخل الكلية والقاعات المختلفة، حيث وصلت تكلفة تلك الأعمال إلى 2 مليون جنيه مصري.

وصرح السيد الأستاذ الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة أنه قد تم الإنتهاء من مختلف أعمال الصيانة من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجامعي الجديد، وقد شملت مختلف أعمال الصيانة القيام بتغيير الإضاءة في الطرقات وقاعات الدراسة، بالإضافة إلى العمل على صيانة مختلف دورات المياه، وكذلك صيانة أجهزة الصوت والعرض ومختلف المراوح والتكييفات الموجودة في قاعات ومدرجات كلية التجارة بجامعة عين شمس.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم اتخاذ مختلف الإجراءات الأمنية المتنوعة من أجل العمل على تأمين الحرم الجامعي، وذلك عن طريق الاستعانة بعدد من كاميرات المراقبة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية المختلفة.

إعفاء غير القادرين من المصروفات الدراسية بكلية التجارة

كما أشار السيد الأستاذ الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة إلى أن الكلية تبذل قصارى جهدها من أجل التعامل مع الطلاب والطالبات غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، ويتم ذلك عن طريق التقسيط لهم، أو تقديم الدعم للطلاب وذلك عن طريق مكتب رعاية الشباب في كلية التجارة، أو حتى القيتم بتوفير الإعفاء النهائي للطلاب، ويتم اتخاذ تلك الإجراءات المختلفة تبعًا لحالات الطلاب والطالبات المادية والاجتماعية، كما يجب ذكر أنه قد تمت الموافقة على خطة الأنشطة المقدمة من قبل اتحاد طلاب كلية تجارة عين شمس، وإدارة رعاية الشباب للأنشطة الطلابية، والتي قد تضمنت العديد من البرامج المتنوعة سواء كانت الرياضية، أو التثقيفية أو الترفيهية المختلفة، والتي تعمل على خدمة الطلاب، من أجل توفير بيئة دراسية آمنة، صحية، مفيدة على أكمل وجه.