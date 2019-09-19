11 طالب صيني في ألسن جامعة عين شمس لتعلم اللغة العربية

صرحت الأستاذة الدكتورة علا عادل وكيل كلية الألسن في جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأنه قد وصل عدد أحد عشر طالب صيني صباح اليوم الإثنين الموافق 16 من شهر سبتمبر لعام 2019، إلي مقر كلية الألسن من أجل القيام بالدراسة في برنامج اللغة العربية وذلك لغير الناطقين بتلك اللغة.

وفد صيني لتعلم اللعربية في ألسن عين شمس

كما قد أعلنت الدكتورة علا عادل وكيل كلية الألسن في جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن وصول الطلاب الصينيين للدراسة في كلية الألسن يعتبر تتويج لمختلف المجهودات التي قد بذلتها كلية الألسن في جامعة عين شمس خلال العام المنصرم، وأن ذلك يعتبر شكل من أشكال المردود الإيجابي على استقبال مصر خمس طلاب صينيين، الذين قد أنهوا دراستهم للغة العربية في كلية الألسن خلال العام الماضي، ومن الجدير بالذكر أن ذلك يأتي تبعًا إلى الاتفاقية والبروتوكول المنعقد بين كل من جامعة عين شمس وجامعة شانغهاي من أجل الدراسات الدولية.

كما قد أوضحت الأستاذة الدكتورة علا عادل وكيل كلية الألسن في جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إدارة كلية الألسن تدرك بشكل كامل حجم المسئولية التي تقع على عاتقها، عن طريق دور الكلية المتقدم في العمل على تصدير ثقافتنا العربية إلي مختلف بلدان العالم، هذا بالإضافة إلى القيام بتعريب مختلف العلوم و الثقافات العالمية وإدخالها في مصر، حتى يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك العملية التعليمية.