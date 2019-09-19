بالصور .. جامعة عين شمس تستقبل وفد رفيع المستوى من جامعة الشعب الصينية

التقى كل من السيد الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى وجود السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق، ورئيس مجلس إدارة مركز أبحاث ودراسات طريق الحرير في جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة إسراء عبد السيد مدير مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير ومدير مكتب العلاقات الدولية، وذلك ، مع كل من نائب رئيس جامعة الشعب، وكذلك السيد عميد كلية الدراسات المالية ونائبه، بالإضافة إلى نائب مدير مكتب التعاون الدولي ونائب مدير معهد الدراسات المالية.

وفد جامعة الشعب الصينية بعين شمس

ومن الجدير بالذكر أن ذلك الاجتماع القائم بين الجهتين كان قد جاء في ظل التعاون المستمر القائم بين كل من جامعة عين شمس تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني، وجامعة الشعب الصينية.

كما تجدر الإشارة إلى كون ذلك اللقاء قد جاء بهدف توثيق روابط التعاون والثقة بين كل من جامعة عين شمس وجامعة الشعب الصينية، وتزداد فعالية هذا التعاون بشكل خاص في وجود مصر كبوابة بشكل رئيسي لإفريقيا، والتي تأتي دول مبادرة الحزام والطريق التي تأتي تحت رعاية واهتمام جمهورية الصين الشعبية

ويذكر أيضًا أن ذلك اللقاء القائم بين كل من جامعة الشعب الصينية وجامعة عين شمس كان قد جاء بهدف بدء واطلاق أول مركز خاص بالدراسات وأبحاث طريق الحرير على مستوى جمهورية مصر العربية بل على الشرق الأوسط وإفريقيا داخل مصر، ويعتبر هذا المركز هو المركز الثاني على المستوى العالمي بعد المركز الذي يوجد في روسيا.

عقد مؤتمر سنوي يضم جامعة الشعب وجامعة عين شمس

وعلى الجانب الآخر يذكر اتفاق رؤية جامعة الشعب الصينية مع جامعة عين شمس بشأن ضرورة الاستفادة من مختلف الخبرات الإقتصادية، والخبرات المالية، وكذلك الخبرات الإدارية والعمل على تبادلها بين الجهتين، مع أهمية التركيز على تسهيل وتيسير كافة الأمور التي من الممكن أن تقف ضد مناخ الاستثمار، فيتم العمل على تذليل مختلف الصعوبات، هذا بالإضافة إلى القيام بربط الصناعة بمخرجات البحث العلمي، بالشكل الذي يتوافق مع توجهات كل من جمهورية مصر العربية، وكذلك جمهورية الصين الشعبية.

ومن الجدير بالذكر أن كل من الجانبين المصري والصيني كانا قد اتفقا على القيام بعقد مؤتمر بشكل سنوي يعمل على ضم مختلف الخبراء المعنيين، هذا بالإضافة إلى القيام بزيادة فرص البعثات والمنح الدراسية المختلفة، حتى يتم خلق جيل جديد لديه القدرة على تطوير الإقتصاد، ودفع عجلة الانتاج في كلا البلدين .

صور من فعاليات تواجد وفد جامعة الشعب الصينية في جامعة عين شمس



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