بالصور .. اتحاد الطلبة يقيم حفل استقبال للطلاب الجدد في كلية الصيدلية بجامعة عين شمس

قام اتحاد طلاب كلية الصيدلة في جامعة عين شمس بالعمل على تنظيم حفل استقبال خاص من أجل طلاب وطالبات الدفعة الجديدة للكلية ٢٠٢٥، ومن الجدير بالذكر أن تلك الحفلة كانت قد جاءت بحضور الأستاذة الدكتورة مها فاروق عبد الغني عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، وفي ظل رعاية السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

استقبال الطلاب الجدد في كلية الصيدلة بجامعة عين شمس

ومن الجدير بالذكر أن هذا الحفل الخاص باستقبال الطلبة الجدد كان قد جاء بحضور كل من السيد الأستاذ الدكتور محمود يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور خالد أبو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى السيد الأستاذ الدكتور أحمد أبو زيد منسق برنامج الساعات المعتمدة.

ومن فعاليات حفل الاستقبال قامت الأستاذة الدكتورة مها فاروق عميد الكلية بالترحيب بالطلاب والطالبات الجدد، كما قد أوضحت أن تلك الدفعة من المقرر أن يتم تطبيق التعديل الجديد الخاص بكون سنوات الدراسة قد أصبحت ٦ سنوات عليها، كما قد أشارت سيادتها إلى أن كلية الصيدلة قد قامت بتطوير وتحديث العديد من البرامج الدراسية المختلف.

وعلى الجانب الآخر يذكر أن اتحاد طلاب كلية الصيدلة قد قام بأخذ الطلاب والطالبات الجدد في جولة تعريفية وذلك بمختلف أقسام الكلية من أجل التعرف عليها وعلى أقسامها بصورة مبسطة، وطريقة واضحة.

صور من فعاليات حفل استقبال طلبة صيدلية عين شمس الجدد



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