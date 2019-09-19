حل مشكلة “رقم الجلوس غير صحيح” .. بالخطوات ننشر طريقة التحويلات بين كليات جامعة الأزهر

اشتكى العديد من طلاب الثانوية الأزهرية الراغبون في التحويل من كلياتهم بنتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بعد فتح خدمة تحويلات الكليات للثانوية الأزهرية 2019, حيث يعرض الموقع رسالة : “لضمان آداء مستقر برجاء تغيير المستخدم لنوع آخر”

وعند فتح صفحة رغبات التحويلات في تنسيق جامعة الأزهر تظهر رسالة تقول : “رقم الجلوس غير صحيح، حاول مرة أخرى”

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تحويلات جامعة الأزهر

أما عن حل المشكلة فهو في استخدام متصفح INTERNET EXPLORER ويتم فتح نفس الرابط تسجيل رغبات التحويلات بتنسيق الثانوية الأزهرية 2019

الخطوات :

نقوم بفتح الرابط تسجيل رغبات التحويلات بتنسيق الثانوية الأزهرية 2019 عبر متصفح الإنترنت انترنت أكسبلورر. نقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري والكود التأكيدي ومن ثم متابعة الدخول لصفح رغبات التحويلات. نقوم باختيار الرغبة المطلوبة وحفظها.

كانت نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 قد ظهرت منذ عدة أيام وأعلنت جامعة الأزهر عن فتح باب التحويلات للطلاب الراغبين في تغيير رغباتهم, وتؤكد جامعة الأزهر أنه لا يمكن التراجع عن التحويل, بمعنى أنه في حالة قبول تحويلك لكلية أخرى لن تستطيع التراجع في هذا القرار والعودة للكلية المرشح لها أولا, ومن ثم طلبت من الطلاب التأني والتمهل والتأكد أولا من الرغبة الكاملة في التحويل قبل تقديم الطلب إليكترونيا.

ويمكنكم الإطلاع على نتيجة التنسيق والترشيح الحالي من موقع نتائج التنسيق عبر الرابط التالي : نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

مع خالص الأماني للجميع بالتوفيق