بالصور .. جامعة عين شمس تستقبل وفد طلابي من جامعة شنغهاي للدراسات الدولية

قام السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، باستقبال وفد من طلاب وطالبات جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، ويذكر أن ذلك كان قد جاء بحضور الأستاذة الدكتورة إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية ومركز كونفوشيوس في جامعة عين شمس.

وفد من جامعة شنغهاي بجامعة عين شمس

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذة الدكتورة إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية ومركز كونفوشيوس في جامعة عين شمس، كانت قد أشارت إلى أن الوفد الخاص بجامعة شنغهاي يشتمل على عدد أحد عشر طالب وطالبة من المقرر أن يقوموا بدراسة اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك في كلية الألسن بالجامعة.

كما تجدر الإشارة إلى كون تلك الزيارة الخاصة بوفد جامعة شنغهاي كانت قد جاءت علي ضوء الاتفاقية التي قد توقيعها خلال شهر أبريل المنصرم بين كل من جامعة عين شمس وجامعة الدراسات الدولية في شنغهاي، كما أضافت الأستاذة الدكتورة إسراء عبد السيد أن مكتب العلاقات الدولية الخاص بجامعة عين شمس حريص بشكل كبير علي القيام بتفعيل أي اتفاقيات تقوم جامعة عين شمس بعقدها، ويأتي ذلك في ظل رغبة جامعة عين شمس بتعميم الفائدة بشكل كبير على الجامعة ومختلف طلابها.

صور من لقاء نائب رئيس جامعة شمس مع طلبة جامعة شنغهاي



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