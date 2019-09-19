بحث سبل التعاون بين جامعة بني سويف والجامعة التكنولوجية في المجالات البحثية والعلمية

قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف باستقبال السيد الأستاذ الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية في بني سويف، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر سبتمبر لعام 2019.

بحث سبل التعاون بين جامعة بني سويف والجامعة التكنولوجية

ومن الجدير بالذكر أن ذلك الاجتماع القائم بين الجامعتين كان قد جاء من أجل بحث سبل التعاون المشتركة في مختلف المجالات التكنولوجية والبحثية والعلمية بين كل من جامعة بني سويف والجامعة التكنولوجية.

وأوضح السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن خلال اللقاء القائم بين الجهتين على مدى أهمية التعاون بين كل من الجامعتين، وأن لذلك دور كبير وهام في الارتقاء بالعملية التعليمية، كما قد أضاف السيد الدكتور منصور حسن أن خطوة إنشاء كليات تكنولوجية جديدة تتبع وزارة التعليم العالي، تأتي في ظل توجهيهات الدولة من أجل العمل على تقدم وتطوير العمالة الفنية على أعلى مستوى من الجودة لسد احتياجات المجتمع الصناعي، هذا بالإضافة إلى الرغبة في الربط بين تلك الكليات المختلفة، وبين المجتمع الصناعي الذي يحيط بها.

كما قد قام كل من السيد الدكتور رئيس جامعة بني سويف، والسيد رئيس الجامعة التكنولوجية بالعمل على مناقشة مدى إمكانية القيام بتبادل الطلاب وكذلك العمل على تبادل أعضاء هيئة التدريس، وطرق الاستفادة المختلفة من جامعة بني سويف باعتبارها أهم منارة للعلم داخل المحافظة، كما يهدف هذا التعاون القائم بين الجهتين إلى تنفيذ الكثير من الأنشطة والمؤتمرات وكذلك الندوات، بالإضافة إلى ورش العمل المختلفة والمتنوعة إلى حد كبير، بشكل مشترك بين كل من الجهتين.